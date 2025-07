Traffico in Val Seriana due incidenti sulla Statale | 22enne contro il guard rail a Ponte Nossa

Un pomeriggio complicato sulla Statale 671 della Val Seriana, dove due incidenti hanno generato code e disagi. Alle prime luci del pomeriggio di sabato 5 luglio, un giovane di 22 anni alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo all’altezza di Ponte Nossa, scontrandosi con una Citroen C3 e finendo contro il guard rail. Un episodio che sottolinea quanto sia importante prestare attenzione alla strada per garantire la sicurezza di tutti.

Altro pomeriggio complicato per la viabilitĂ lungo la Statale 671 della Val Seriana. Due incidenti stradali hanno causato code e rallentamenti nel primo pomeriggio di sabato 5 luglio. Poco prima delle 13,30 un 22enne alla guida di una Ford Fiesta si è scontrato all’altezza di Ponte Nossa con una Citroen C3 proveniente dal senso opposto prima di finire contro il guard rail che delimita il lato destro della carreggiata. Il giovane, residente a Parre, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Soccorsi in codice verde all’ospedale di Piario per le 4 ragazze del Milanese che si trovavano a bordo della Citroen. 🔗 Leggi su Bergamonews.it