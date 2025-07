LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra è avanti nel terzo e decisivo set!

L’emozione è alle stelle nel match di Wimbledon 2025 tra Cocciaretto e Bencic, un duello che sta regalando momenti intensi e colpi spettacolari. Con il punteggio di 4-6, 6-3, 2-1, l’azzurra si prepara a consolidare il suo vantaggio nel terzo set. La tensione cresce, le emozioni sono palpabili: clicca qui per seguire in diretta ogni scambio e scoprire chi alza la coppa!

A-40 Sbaglia anche Bencic che manda in rete il rovescio in diagonale! 40-40 Errore di rovescio per Cocciaretto, game molto importante! Altra seconda per l'italiana, serve fare punto adesso. A-40 Tira la seconda Cocciaretto e trova la riga: il servizio è vincente!! Seconda palla, attenzione. 40-40 Sbaglia lato Cocciaretto e Bencic la infila con un passante di rovescio tanto difficile quanto bello. A-40 Altra prima vincente dell'italiana!! 40-40 Il game si allunga: Cocciaretto manda in rete il rovescio in uscita dal servizio. Seconda palla per l'italiana.