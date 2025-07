LIVE Sinner-Martinez 6-1 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista anche il secondo set

Il torneo di Wimbledon 2025 si svela emozionante mentre Sinner conquista il secondo set con grinta e precisione. L’azzurro dimostra tutta la sua determinazione, portando avanti un incontro pieno di colpi spettacolari e suspense. Con ogni punto, Jannik si avvicina alla vittoria: sarà questa la giornata della consacrazione? Resta sintonizzato per seguire in diretta l’epico match che promette grandi emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 6-3 SECONDO SET SINNER! SI! Jannik chiude in bellezza arpionando la volèe dell’avversario e passandolo in contropiede. Due set a 0 per l’italiano. 40-AD SET POINT SINNER! Ottima risposta di dritto del numero uno del mondo. 40-40 Jannik colpisce male il rovescio incrociato. 40-AD SET POINT SINNER! Ben giocata la palla corta di dritto dall’azzurro. 40-40 Macchinoso Martinez nella ricerca del dritto in corsa. ParitĂ . 40-30 Scappa via stavolta il rovescio dell’altoatesino. 30-30 Punto condotto alla perfezione dall’azzurro, che chiude con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it