ryanair cambiano le dimensioni del bagaglio a mano

Ryanair rivoluziona le regole: aumentano le dimensioni del bagaglio a mano! Dopo le polemiche sui costi supplementari e le restrictive misure, la compagnia low cost più amata ha deciso di fare un passo avanti, offrendo maggiore spazio ai passeggeri in cabina. Un cambiamento che promette di migliorare l’esperienza di volo, rendendo più semplice e confortevole il viaggio senza sorprese. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio.

Le polemiche sui costi extra e sulle dimensioni dei bagagli a mano hanno smosso le acque e una delle compagnie low cost più famose ha annunciato un cambiamento importante. Ryanair infatti ha comunicato che aumenterà le dimensioni dei bagagli a mano, cioè quelli che si possono portare in cabina e riporre sotto il sedile. Si tratta di un adeguamento, dopo gli incrementi dei costi extra che Ryanair e altre compagnie avevano introdotto nel corso degli anni. Le dimensioni non aumentano di molto, ma si uniformano a quelle delle altre low cost operative in Europa. Come cambiano le dimensioni. Ryanair ha annunciato l’ aumento delle dimensioni per i bagagli a mano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it