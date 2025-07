Cressida Bonas la storica ex del principe Harry ha avuto una bambina | le prime foto

Cressida Bonas, ex fidanzata di Harry e figura di spicco dell’alta società britannica, ha dato il benvenuto alla sua secondogenita. Dopo aver attraversato un percorso di successo come attrice e modella, ora si dedica con amore alla famiglia. Le prime foto della piccola sono state appena diffuse, regalando un sorriso a tutti. Ma chi è realmente questa donna che ha incantato i cuori e ora abbraccia la maternità? Scopriamolo insieme.

È stata la fidanzata del principe Harry dal 2012 a 2014. Solo due anni, ma che l’hanno resa una delle ex storiche del secondogenito di Carlo e Diana. Cressida Bonas, attrice e modella. Figlia di Lady Mary-Gaye Curzon, ex volto dell’alta società britannica, e di Jeffrey Bonas, imprenditore nel settore tessile. Oggi votata alla maternità e alla famiglia. Lo scorso 9 giugno Cressida è diventata mamma per la seconda volta. E a distanza di poco meno di un mese, il 1° luglio ha pubblicato su Instagram le prime foto di sua figlia. Cressida Bonas mamma per la seconda volta. La recente gravidanza della Bonas aveva fatto molto parlare per la sincerità con cui la ex di Harry aveva ammesso le difficoltà di restare incinta. 🔗 Leggi su Amica.it