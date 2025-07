Inondazioni Texas tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo | I soccorritori hanno salvato 237 persone

Le recenti inondazioni in Texas hanno sconvolto la comunità, con 24 vittime, tra cui la direttrice di un campo estivo, Jane Ragsdale. I soccorritori hanno messo in salvo 237 persone, mentre le autorità ammettono l'assenza di un sistema di allerta efficace. Melania Trump si unisce al cordoglio, esprimendo le sue preghiere per le famiglie colpite. Una tragedia che sottolinea l'urgenza di migliorare la prevenzione e la risposta alle calamità naturali.

Jane Ragsdale tra i morti causati dall'esondazione del fiume Guadalupe. Le autorità: "Nella zona non abbiamo un sistema di allerta". Melania Trump: "Le mie preghiere per i genitori dei ragazzi".

