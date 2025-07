Super Flavio Cobolli batte Mensik e vola agli ottavi di Wimbledon | è la sua prima volta in uno slam

Un traguardo storico per il tennis italiano: Flavio Cobolli, 23enne romano, conquista gli ottavi di Wimbledon 2025, superando in modo convincente il numero 17 del mondo, Jakub Mensik. Questa vittoria segna la sua prima volta in uno Slam e conferma il suo talento e la sua crescita inarrestabile. Con determinazione e stile, Cobolli si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, dimostrando che il futuro del tennis italiano è più brillante che mai.

Flavio Cobolli è agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista italiano – che nelle ultime settimane si è guadagnato le simpatie del mondo tennis e la palma di “uomo social” – continua a far parlare di sé anche e soprattutto per quanto fatto in campo. Il 23enne romano ha infatti battuto Jakub Mensik, tennista ceco numero 17 al mondo, per 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) e si è qualificato per gli ottavi del prestigioso slam londinese. Un traguardo importante per Cobolli, che continua a scalare posizioni nel ranking ATP. La sua prima volta – Una “prima volta” bellissima per Flavio Cobolli, che in carriera non si era mai qualificato alla seconda settimana (che coincide con gli ottavi) di un torneo slam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Super Flavio Cobolli, batte Mensik e vola agli ottavi di Wimbledon: è la sua prima volta in uno slam

GRANDISSIMOOOOO FLAVIO COBOLLI Flavio Cobolli batte Jakub Mensik e approda agli ottavi di finale. Il prossimo avversario sarà il vincente della partita fra Cilic e Munar. Con questa vittoria probabile accesso in top 20. #Wimbledon #Cobolli Vai su X

Cobolli ha raggiunto il terzo turno almeno una volta in tutti e quattro i tornei del Grande Slam Daje Flavio! Vai su Facebook

