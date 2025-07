Napoli anche Chiesa nel mirino di Conte? Lo scorso anno chiese 7 milioni d’ingaggio

Napoli continua a sognare grandi acquisti e, con Antonio Conte confermato sulla panchina, l'entusiasmo cresce. Tra le possibili novità , spunta il nome di Federico Chiesa, finito nel mirino della società azzurra dopo un anno difficile in Premier League. La volontà è quella di rinforzare la rosa con talenti italiani di spicco, puntando a riportare entusiasmo e competitività . La domanda ora è: Napoli può davvero sognare Chiesa?

