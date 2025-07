Esplosione e incendio a Roma allarme dalla questura | Restate a casa intanto sembra più chiara la causa

Un’esplosione e un incendio a Roma hanno sconvolto la città, generando panico e incertezza tra i residenti. La questura invita alla massima prudenza e raccomanda di restare a casa mentre si cercano di chiarire le cause di questa drammatica vicenda. Ancora oggi, il mistero rimane, ma le autorità sono impegnate a fare luce su quanto accaduto, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La verità emergerà presto, ecco cosa sappiamo finora.

Il tragico incendio di Roma di ieri continua a far parlare di sé ancora 24 ore dopo, quanto accaduto deve essere chiarito. Mentre sembra esserci più chiarezza, la questura invita alla cautela i residenti. La situazione legata all’esplosione di ieri nella capitale ha lasciato molti strascichi e soprattutto grandissima paura. Ci sono diversi aspetti che meritano di essere chiariti e sui quali le forze dell’ordine stanno lavorando fin dalle primissime ore dopo il tragico episodio. (Foto Youtube Tg La7) Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Esplosione e incendio a Roma, allarme dalla questura: “Restate a casa”, intanto sembra più chiara la causa

Roma, incendio ed esplosione ad una pompa di benzina in via Gordiani: 21 feriti - Un terribile incidente sconvolge Roma: un’esplosione violentissima in una pompa di benzina in via Gordiani ha provocato almeno 21 feriti, tra cui vigili del fuoco, poliziotti e operatori sanitari.

Questa mattina a Roma, nel quartiere Prenestino, si è verificata una fortissima esplosione in un distributore di benzina. I poliziotti della questura di Roma e i Vigili del Fuoco sono stati tra i primi ad intervenire. Purtroppo, alcuni di loro sono rimasti feriti durante l

Esplosione a distributore Gpl: 50 i feriti, 2 sono gravi. Monitorata la qualità dell'aria; Esplosione a Roma: 50 feriti, danni agli edifici | Installati rilevatori per verificare la qualità dell'aria; Roma, esplode distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani: 45 feriti. Due sono gravi.

Esplosione a Roma, il racconto dei poliziotti ricoverati per le ustioni: "Evitata un'altra Viareggio" - La prontezza, la consapevolezza dell'enorme rischio, il coraggio di lanciarsi tra le fiamme per salvare la vita di persone in pericolo.

Esplosione a Roma, gli agenti: "Abbiamo salvato due dispersi, ma l'incendio ci ha colti di sorpresa" - Dal loro letto d'ospedale i due poliziotti feriti durante l'esplosione del distributore di benzina raccontano i momenti del salvataggio in un video diffuso dalla questura.