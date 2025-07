LIVE Sonego-Nakashima 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si ricomincia dopo una breve interruzione

Il match tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 è nuovamente in corso, con il punteggio di 3-3. Dopo una breve interruzione, i due tennisti si preparano a riprendere le ostilità sul campo centrale. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi avrà la meglio in questa sfida avvincente! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

3-3 Gioco Nakashima: si ferma in rete la volee di Sonego che non era riuscito ad essere aggressivo con il dritto d'attacco. 40-0 16.10 Tutto pronto per ripartire con Brando Nakashima al servizio. 16.09 Si riparte! Vengono estratte le palline dai tubi mentre i giocatori testano le condizioni del campo. 16.08 Il giudice di sedia è ora a colloquio con Sonego. 16.06 Sonego si alza dalla panchina e raggiunge il proprio angolo. Al momento continua a piovigginare con una bassa intensità 16.03 Si alza Nakashima che prova a rimanere caldo. Il giudice di sedia continua a dire di attendere 16.

In questa notizia si parla di: nakashima - sonego - diretta - wimbledon

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik a caccia degli ottavi dalle 14.30. Subito in campo Cobolli e Cocciaretto - Jannik affronta lo spagnolo, sarà il primo match del centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). Scrive corriere.it

Wimbledon 2025, la diretta di oggi: match sospesi per pioggia. Cobolli avanti, attesa per Sinner - Dopo i risultati per nulla esaltanti di ieri (fuori Bellucci, Darderi e la coppia Errani- Lo riporta msn.com