Il drone-zanzara che spia l’Occidente | in Cina la microrobotica militare è già realtà

Il drone zanzara cinese, un micro-UAV bionico lungo appena due centimetri, rappresenta una vera rivoluzione nella robotica militare. Sviluppato dalla National University of Defense Technology, questo piccolo spy può infiltrarsi in ambienti ristretti e svolgere operazioni di sorveglianza invisibili all’occhio umano. Un’innovazione che potrebbe cambiare le regole del gioco in ambito di intelligence e sicurezza globale. La tecnologia, infatti, sta aprendo nuove frontiere per la difesa e la sicurezza internazionale.

Il 20 giugno, l’emittente militare cinese CCTV-7 ha mostrato al pubblico quello che potrebbe rappresentare una delle innovazioni piĂą rilevanti nella robotica militare degli ultimi anni: un drone bionico della lunghezza di appena due centimetri, sviluppato dalla National University of Defense Technology (NUDT). L’aspetto ricorda quello di una zanzara, ma si tratta di un micro-UAV progettato per operazioni di sorveglianza in ambienti ristretti o non accessibili a mezzi tradizionali. Il dispositivo è dotato di ali trasparenti che sbattono a frequenze elevatissime – fino a 500 volte al secondo – tre sottili zampe meccaniche e una struttura ultraleggera di soli 0,3 grammi di peso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il drone-zanzara che spia l’Occidente: in Cina la microrobotica militare è giĂ realtĂ

