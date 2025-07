Roma cerca bomber spunta Piccoli | Massara sfida la Fiorentina

Roma cerca bomber, spunta Piccoli! Mentre il calciomercato si infiamma, la sfida tra Massara e la Fiorentina si fa sempre più avvincente. La Roma si prepara a rinforzare il suo organico con attenzione e strategia, puntando a sorprendere già nelle prime giornate. Il direttore sportivo Frederic Massara ha le idee chiare: individuare il colpo giusto per regalare a Gasperini una squadra competitiva e pronta sia in Serie A che in Europa League.

Il calciomercato è appena cominciato e per la Roma è tempo di operare di fino, per rinforzare una rosa già ben fornita. L’obiettivo è quello di arrivare pronti ai nastri di partenza, regalando a Gian Piero Gasperini un organico in grado di competere tra Serie A ed Europa League. Il coach di Grugliasco avrebbe tracciato la strada da seguire, con il direttore sportivo Frederic Massara che si sarebbe messo al lavoro. Il focus del dirigente italiano andrebbe al reparto offensivo, lì dove servirebbe un centravanti di razza. Oltre a Nikola Krstovic, i capitolini starebbero monitorando un’altra punta centrale proveniente dal nostro campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma cerca bomber, spunta Piccoli: Massara sfida la Fiorentina

In questa notizia si parla di: roma - cerca - bomber - spunta

Ostia, successo per “Roma al lavoro”: in mille in cerca di occupazione - Ostia si conferma un crocevia di opportunità: il progetto “Roma al Lavoro” ha richiamato mille aspiranti professionisti, pronti a mettersi in gioco.

Mercato Roma: per il centrocampo spunta Tessmann. Restano le alternative Kessié e O’Riley Vai su Facebook

GAZZETTA - Roma, per l'attacco spunta l'idea Kalimuendo; Gazzetta - Funerali del Papa, lo sport si ferma ma spunta la deroga per Inter-Roma; Allegri cerca i gol, contatto Milan-Juve per Vlahovic. In lista spunta pure Nunez.

IL MESSAGGERO | La Roma cerca un vice-Dovbyk: spunta una delle sorprese della scorsa Serie A - MSN - DOVBYK ROMA BONNY – La Roma comincia a monitorare il mercato per migliorare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Lo riporta msn.com

Bergwijn: spunta la Roma|Mercato | Calciomercato.com - Dopo aver ceduto El Shaarawy in Cina allo Shanghai Shenhua, piace lo spagnolo Suso ma i dirigenti giallorossi non. Riporta calciomercato.com