Dall’Olanda confermano Lang-Napoli tutto fatto

Il trasferimento di Noa Lang al Napoli si avvicina sempre più alla realtà, con fonti olandesi che confermano l’accordo ormai definito. Dopo molte speculazioni e dubbi, le ultime notizie provenienti dai Paesi Bassi sembrano mettere la parola fine sulla trattativa, rafforzando la convinzione che il talento del PSV vestirà presto l’azzurro. La certezza di questo affare apre nuove prospettive per il futuro del Napoli e i suoi tifosi.

In Olanda danno per certo il passaggio di Lang in azzurro. Arrivano ulteriori conferme per il passaggio in azzurro dal PSV di Noa Lang. Secondo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Dall’Olanda confermano, Lang-Napoli tutto fatto

In questa notizia si parla di: lang - olanda - confermano - napoli

In Olanda danno per fatto il passaggio di Lang al Napoli - L'aria di mercato in casa Napoli si fa sempre più calda: dopo gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, un nuovo colpo sembra ormai certo.

NM LIVE – Olive: "Napoli, importante la conferma di Anguissa, Beukema difensore solido, Noa Lang potrebbe essere il nuovo Kvara” - X Vai su X

ULTIM’ORA NOA LANG-NAPOLI: l’accordo è sempre più vicino Secondo Gianluca Di Marzio, a separare l’esterno olandese dal passaggio in maglia azzurra sono gli ultimi dettagli che i club stanno lavorando per definire in queste ore ? #SSCNapoli #N Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, dall’Olanda - Fonti vicine a Noa Lang confermano: ecco a quanto ammonterà la percentuale di rivendita; DALL'OLANDA - Lang firmerà a breve con il Napoli, il PSV ha accettato offerta di 28 milioni; Dall'Olanda confermano: Il PSV ha accettato l'offerta definitiva del Napoli per Lang.

Dall’Olanda confermano, Lang-Napoli tutto fatto - Arrivano ulteriori conferme per il passaggio in azzurro dal PSV di Noa Lang. Da forzazzurri.net

DALL'OLANDA - Napoli-Noa Lang, il PSV ha accettato l'offerta definitiva degli azzurri - Come riporta il De Telegraaf, il PSV ha accettato l'offerta definitiva degli azzurri: 28 milioni di eur ... napolimagazine.com scrive