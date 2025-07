Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento | ricerche in corso

Una giovane di 18 anni scompare misteriosamente dal villaggio turistico nel Salento, mentre si trovava in stage a Carovigno. Di origini ucraine, la ragazza è al centro di intense ricerche affidate ai carabinieri. Il sindaco invita la comunità a rimanere vigile e a fornire ogni possibile informazione, sperando in un esito positivo. La vicenda scuote il cuore del turismo salentino, che ora si stringe intorno alla famiglia in attesa di notizie rassicuranti.

La giovane che ha appena compito 18 anni è di origini ucraine e sta facendo uno stage in una struttura ricettiva di Carovigno, che ha dato l’allarme. Ricerche affidate ai carabinieri, il sindaco: “Informateli”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: ricerche - anni - ragazza - scompare

La mamma lo rimprovera e lui scompare nel nulla: ritrovato dopo ore di ricerche il bimbo di 10 anni - Nel cuore di Aragona, un'intensa operazione di ricerca ha riportato alla luce un bimbo di 10 anni scomparso dopo un litigio con la madre.

Gosette Greguoldo, 17 anni, esce di casa e scompare. Nessuna traccia da sabato -> https://www.nordest24.it/scomparsa-17enne-mogliano-veneto-ricerche-in-corso/ Vai su Facebook

Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso; In Puglia per uno stage, scompare ragazza ucraina di 18 anni: ricerche in corso a Carovigno; Scomparsa una ragazza di 13 anni: avviate le ricerche.

Ragazza scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso - La giovane che ha appena compito 18 anni è di origini ucraine e sta facendo uno stage in una struttura ricettiva di Carovigno, che ha dato l’allarme. Da bari.repubblica.it

RICERCHE Scomparsa una ragazza a Foggia: si cerca Ranim, 14 anni. Ultimo contatto da Manfredonia - Ultimo contatto da Manfredonia La ragazza, di origine tunisina, è stata vista uscire da casa per andare a scuola, ma non è mai ... statoquotidiano.it scrive