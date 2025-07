Cristina Plevani il primo messaggio dopo il ritorno dall’Isola | La seconda vittoria dopo 25 anni

Dopo 25 anni dalla sua memorabile vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani torna sotto i riflettori con una seconda grande conquista: trionfante all’Isola dei Famosi. Dopo mesi in Honduras, l’ex bagnina di Iseo è tornata in Italia e ha voluto condividere un messaggio speciale con i suoi fan, dimostrando che la passione e la determinazione sono sempre le sue armi vincenti. Le prime parole di Cristina Plevani...

A 25 anni di distanza dalla vittoria della prima, storica, edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha messo a segno un altro successo: è lei, infatti, la trionfatrice dell’ultima Isola dei Famosi. Dopo mesi trascorsi in Honduras, l’ex bagnina di Iseo è finalmente tornata in Italia, e proprio ai suoi fan, che continuano a sostenerla da quel lontano 2000, ha voluto dedicare un messaggio. Le prime parole di Cristina Plevani. Cristina Plevani è tornata a casa. La vincitrice dell’ultima edizione dell ‘Isola dei Famosi è infatti atterrata in Italia a due mese dalla partenza per l’Honduras, e ha potuto riabbracciare i suoi cari e l’amato cagnolino Nano. 🔗 Leggi su Dilei.it