Garlasco un cuscino fuori posto riapre i sospetti | Chi ha dormito nella villetta la notte prima dell’omicidio?

Un piccolo dettaglio può nascondere verità sconvolgenti. A Garlasco, un cuscino fuori posto riapre vecchi sospetti sull’omicidio di Chiara Poggi, scuotendo le certezze di un caso giudiziario ancora avvolto nel mistero. Quel semplice oggetto, un tempo dimenticato, diventa il simbolo di un enigma irrisolto che potrebbe cambiare tutto. E ora, la domanda fondamentale è: chi ha dormito nella villetta quella notte?

C’è un oggetto che ritorna dal passato come un’ombra: un cuscino giallo e blu. A riaccendere l’attenzione è stata la trasmissione Quarto Grado, andata in onda su Rete 4 il 4 luglio. Il dettaglio in apparenza banale si carica di un significato pesante: quel cuscino, di norma sistemato in cucina nella villetta dei Poggi, il giorno dell’omicidio di Chiara – 13 agosto 2007 – era sul divano. Posizionato come se qualcuno ci si fosse appena alzato. Il 16 agosto, invece, è stato ritrovato al centro della stanza. Chi l’ha spostato? Perché? E soprattutto: qualcuno ha dormito lì? L’ipotesi non è più marginale. 🔗 Leggi su Panorama.it