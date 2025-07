Arriva il sì di Hamas alla proposta sulla tregua | Decine di morti nei raid israeliani sulla Striscia

In un clima di tensione cresciuta, arriva il S236 di Hamas alla proposta di tregua, mentre i raid israeliani mietono decine di vittime nella Striscia di Gaza. Gerusalemme si mostra aperta a colloqui indiretti per un cessate il fuoco, e l'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno, offrendo un nuovo spiraglio di speranza in un conflitto che tiene il mondo col fiato sospeso.

Gerusalemme riceve la risposta di Hamas e si dice aperto a colloqui indiretti per il cessate il fuoco. L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno.

