Calciomercato Parma si cercano rinforzi di esperienza Dal Monza interesse per Izzo e Dany Mota!

Il calciomercato del Parma si infiamma: i crociati puntano sull’esperienza, sondando il Monza per Izzo e Dany Mota. La dirigenza, guidata da Giovanni Cherubini, sta delineando una strategia ambiziosa per rinforzare la rosa e prepararsi al grande salto in Serie A. Tra possibili colpi e uscite eccellenti, il futuro del Parma inizia a prendere forma. Resta da scoprire quali altre sorprese riserverà questa sessione di mercato.

Mihaila, contatti con il Lecce; al fotofinish: obiettivi e trattative calde, cosa cercano una per una le 20 squadre di Serie A; Pecchia rinnova fino al 2027 e KK promette rinforzi: piace Erlic.

