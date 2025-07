Muore mentre lavora sulla ferrovia il malore a un’ora dallo stop per il caldo | la tragedia dell’operaio a Macerata

Una giornata drammatica sulla ferrovia di Macerata, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore durante i lavori di ammodernamento. La tragedia, avvenuta nel contesto di un caldo afoso, ci ricorda quanto sia importante mettere al primo posto la sicurezza sul lavoro. In un istante, una routine si trasforma in tragedia, lasciando un vuoto profondo nelle comunità e tra i colleghi.

Un operaio di 51 anni è morto questa mattina a Sforzacosta, frazione di Macerata, stroncato da un malore mentre lavorava sui binari della ferrovia. La tragedia si è consumata attorno alle 11.30 in contrada Boschetto, durante i lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria Macerata-Albacina. L’uomo stava lavorando, quando è stato colto improvvisamente da un malore e si è accasciato a terra sotto gli occhi dei compagni di lavoro, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’operaio in trasferta per la ditta appaltatrice Rfi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. 🔗 Leggi su Open.online