Tv l’omaggio di Mediaset per i 30 anni da ‘Non è la Rai’ | dove vederlo

Il 6 luglio Mediaset Extra rende omaggio ai 30 anni di 'Non è la Rai', il celebre programma che ha rivoluzionato la televisione italiana. Dalle 13 alle 18.30, una selezione di puntate storiche e momenti indimenticabili accompagneranno i telespettatori lungo un viaggio nel passato, culminando con la finale del 1995. Come vivere questa celebrazione unica? Scoprite dove e come partecipare a questa emozionante festa televisiva!

Tv: 30 anni fa terminava ‘Non è la Rai’, lo storico programma con il quale Gianni Boncompagni ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano. La celebrazione di Mediaset. Mediaset Extra celebra l’evento domenica 6 luglio, dalle 13.00 alle 18.30, con una selezione di puntate storiche, che si concluderà con quella del 30 giugno 1995: una finale sulle note di T’appartengo e la presenza di alcune delle showgirl più note delle varie edizioni. Le protagoniste: da Ambra a Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Alessia Merz. Il teen-show, autentico fenomeno di costume degli anni Novanta ed oltre, è stata trasmesso in diretta dal 9 settembre del 1991, dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tv, l’omaggio di Mediaset per i 30 anni da ‘Non è la Rai’: dove vederlo

