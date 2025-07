Frutta e verdura nelle scuole pubblicato il bando 2025 2026 con 14 milioni di euro

Il Ministero dell'Agricoltura annuncia il nuovo bando "Frutta e verdura nelle scuole" per il 2025/2026, con ben 14 milioni di euro disponibili. Un passo importante verso una alimentazione più sana e consapevole per i nostri giovani, con l'innovazione di poter avviare le distribuzioni già da ottobre, dopo 12 anni di attesa. L'articolo “Frutta e verdura ...

Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il bando "Frutta e verdura nelle scuole" per l'anno scolastico 20252026, completando un percorso avviato lo scorso anno per anticipare i tempi di pubblicazione. L'obiettivo è garantire l'avvio degli interventi già nei primi mesi dell'anno scolastico, con una novità significativa: per la prima volta dopo 12 anni sarà possibile iniziare la distribuzione dal mese di ottobre. L'articolo “Frutta e verdura nelle scuole”, pubblicato il bando 20252026 con 14 milioni di euro . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it