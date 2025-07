Arrampicata sportiva | Zurloni Fossali Randi e Colli avanzano nelle qualificazioni dello Speed a Cracovia

L’arrampicata sportiva italiana brilla a Cracovia, dove le nostre atlete Zurloni, Fossali, Randi e Colli si distinguono nelle qualificazioni dello speed, il cuore pulsante del circuito mondiale. Con tempi promettenti e grinta da vendere, le giovani promesse nazionali conquistano l’accesso alla fase successiva, portando entusiasmo e speranze nel cammino verso il podio. La sfida continua: scopriamo insieme come si sono messe le cose nel dettaglio.

La tappa di Coppa del Mondo dedicata allo speed, in quel di Cracovia, nell'ambito del massimo circuito internazionale dell' arrampicata sportiva inizia con buone notizie per i colori italiani. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Qualificazioni femminili Con i crono di 7.06 e 7.10, Giulia Randi e Beatrice Colli passano le qualificazioni sulle pareti polacche strappando l'11esimo e il 12esimo crono che consente loro di accedere alla fase ad eliminazione diretta che si terrà domani. Negli ottavi di finale: Colli se la vedrà contro la sudcoreana Jimin Jeong, mentre Randi contro l'indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi.

