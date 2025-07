Inondazione in Texas giovane eroe muore salvando la famiglia

In Texas, un atto di coraggio spettacolare e tragico si è consumato: Julian Ryan, 27 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare la famiglia da un’alluvione devastante. Mentre l’acqua cresceva minacciosa, il giovane eroe ha tentato di rompere una finestra per raggiungere il tetto, ma le sue azioni sono state fatali. La sua determinazione rimarrà un esempio di altruismo e coraggio in tempi difficili.

Julian Ryan, 27 anni, era in casa con la compagna e i figli. Mentre l'acqua saliva, ha tentato di rompere una finestra per raggiungere il tetto, ma si è ferito gravemente a un braccio morendo dissanguato prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazione in Texas, giovane eroe muore salvando la famiglia

