Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano Protezione civile previsioni meteo

La Puglia si prepara ad affrontare un rapido fronte di maltempo, con allerta gialla per temporali che coinvolge le zone interne e occidentali della regione. La protezione civile monitora attentamente la situazione, prevedendo rovesci e temporali isolati nel pomeriggio, con possibili accumuli moderati. Restate aggiornati per garantire la vostra sicurezza e scoprire come affrontare al meglio questa ondata di maltempo. È fondamentale conoscere i dettagli per agire prontamente e tutelare voi e le vostre famiglie.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “Isolati rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano Protezione civile, previsioni meteo

In questa notizia si parla di: puglia - protezione - civile - allerta

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - La Puglia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo con una nuova allerta emessa dal dipartimento della protezione civile.

ALLERTA GIALLA PER VENTO IN PUGLIA. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio vento su tutto il territorio della Puglia, valido dalle ore 08:00 di sabato 28 giugno 2025 e per le successive 16 ore. Secondo le previsio Vai su Facebook

PROTEZIONE CIVILE. ALLERTA ARANCIONE PER IL GRAN CALDO. - https://go.shr.lc/44N7XQA via @Shareaholic #sansevero #comunedisansevero #allertameteocaldo - X Vai su X

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano; Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 17 giugno 2025; Dalla mezzanotte 20 ore di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali in tutta la Puglia.

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per Bat e zone occidentali di Murgia e foggiano Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Secondo noinotizie.it

Ondate di calore su Bari: allerta della Protezione Civile per il 4, 5 e 6 luglio - allerta, in cui è consigliato prestare attenzione, soprattutto in presenza di soggetti vulnerabili. Segnala giornaledipuglia.com