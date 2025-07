Juventus occhi puntati su Balerdi la svolta

La Juventus guarda al futuro con entusiasmo, focalizzandosi su Leonardo Balerdi per rafforzare la difesa. Il giovane argentino, attualmente al Marsiglia, si distingue per la sua fisicità e abilità, perfetto per il progetto di Igor Tudor. Con questa mossa, i bianconeri puntano a una svolta decisiva che potrebbe cambiare le sorti della squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano. La speranza è che questa trattativa possa presto concretizzarsi, portando nuovi slanci alla Vecchia Signora.

La Juventus sta lavorando intensamente per rinforzare la propria difesa, e il nome di Leonardo Balerdi è in cima alla lista dei desideri. L'argentino, attualmente al Marsiglia, rappresenta il profilo ideale per il tecnico Igor Tudor, che lo conosce bene avendolo allenato in passato. Balerdi, 26 anni, unisce fisicità, abilità

La Juventus ha un nuovo obiettivo che sta facendo discutere tutti: Leonardo Balerdi, il talentuoso argentino che potrebbe rafforzare la squadra.

