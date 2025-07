Russia Kiev colpisce base russa dei caccia Mosca distrugge lanciatori e stazioni radar

In un’escalation di tensione tra Russia e Ucraina, le forze ucraine hanno condotto un attacco mirato sull’aeroporto di Borisoglebsk in Russia, colpendo i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. L’azione mira a indebolire le capacità offensive di Mosca nella regione di Kharkiv, segnando un nuovo capitolo nel conflitto che continua a scuotere gli equilibri geopolitici. La posta in gioco si alza, e il mondo resta in attesa di ulteriori sviluppi.

Le unità delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Si tratta della regione da dove partono le offensive contro la regione occidentale di Kharkiv. Nello specifico sarebbero stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli.

