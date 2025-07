Lamma-Cnr in arrivo tregua per caldo ma solo per una settimana

Il caldo torrido che ha messo in tensione Nord e Centro Italia sta per dare tregua, anche se solo temporaneamente. Da martedì, una perturbazione atlantica porterà temporali, grandinate e venti forti, abbassando le temperature di circa 8 gradi su tutto il Paese. La breve pausa estiva lascia spazio a un clima più fresco—ma quanto durerà questa svolta? Restate sintonizzati per scoprire come affrontare questa nuova fase meteorologica.

Il caldo concede una tregua al Nord Italia, in alcuni casi al prezzo di eventi meteorologici estremi, ma da martedì le temperature, a causa dei temporali, grandinate accompagnate da forti colpi di vento previsti, si abbasseranno in tutto il Paese, fino a 8 gradi in meno. La perturbazione atlantica che ha già 'invaso' il settentrione si allungherà da domani sul Centro portando le temperature massime da martedì intorno ai 30 gradi, anche al Sud con l'eccezione di Sicilia e Puglia. Un sollievo che però durerà poco, come nota il direttore del Consorzio Lamma Cnr-Regione Toscana, Bernardo Gozzini. "Da sabato 12 luglio - spiega - le temperature torneranno a risalire a causa dell'afflusso di nuova aria calda nordafricana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lamma-Cnr, in arrivo tregua per caldo ma solo per una settimana

