LIVE Sinner-Martinez 6-1 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui in diretta il emozionante match di Wimbledon 2025 tra Sinner e Martinez, con il tennista azzurro che lotta per mantenere il vantaggio. Tra set incerti e break mozzafiato, ogni punto è un passo verso la vittoria. Resta aggiornato e vivi l’adrenalina di ogni scambio, perché questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo! CLICCA QUI PER GUIDARE IL LIVE E non perdere neanche un’azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Con attenzione Jannik stavolta mette a segno il dritto in avanzamento in uscita dal servizio. ParitĂ . 30-40 Palla del controbreak Martinez. Errore gratuito con il dritto in avanzamento di Sinner. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 L’azzurro si apre il campo con il dritto incrociato e chiude con il rovescio a campo aperto. 0-30 Sinner sbaglia la direzione dell’attacco e viene punito dal passante dell’avversario. 0-15 Jannik perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 3-4 Game Martinez. Scappa via la risposta di rovescio di Sinner, che resta avanti di un break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez 6-1 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

