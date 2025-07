Filiera Italia all’attacco dell’UE | Taglia la Pac e dà soldi ai nostri concorrenti

L’Europa, nel suo tentativo di riformare le politiche agricole, sembra premiare i concorrenti esterni a discapito dei nostri agricoltori italiani. Questa scelta mette a rischio la nostra filiera e mina la credibilità dell’Europa stessa, creando un paradosso che richiede azioni decisive. È fondamentale difendere gli interessi nazionali e promuovere un’agricoltura sostenibile e competitiva. Solo così potremo assicurare un futuro prospero ai nostri produttori e all’intera filiera italiana.

“È paradossale che, mentre si parla di ridurre le risorse della Pac e dei programmi di promozione, l’Europa trovi fondi da destinare a filiere concorrenti fuori dall’Unione. Così si mina ulteriormente la credibilità dell’Europa agli occhi dei nostri agricoltori per colpa di una tecnocrazia di Bruxelles fuori da ogni contesto di opportunità politica”. Lo afferma in una nota Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia esprimendo “massima contrarietà” rispetto al finanziamento da 15 milioni di euro erogato dall’Unione europea al settore vinicolo del Sudafrica. “Al di là dell’importo e di accordi risalenti a anni fa – dice Scordamaglia – è del tutto incomprensibile e inaccettabile che la commissione dia seguito ora ad impegni in tal senso, continuando a destinare risorse pubbliche a favore di filiere agricole di Paesi terzi, mentre le imprese agricole europee affrontano una fase di grave difficoltà e si mettono in discussione strumenti fondamentali per garantire competitività e sostenibilità al settore primario”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it