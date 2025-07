Alessandro Orrei si racconta al BCT Festival di Benevento 2025 | Mimmo di Mare Fuori? Non potrei mai rinnegarlo

Alessandro Orrei, interprete di Mimmo in Mare Fuori, si è raccontato con passione al BCT Festival di Benevento 2025, ricevendo il prestigioso premio come talento sannita. Un momento di grande emozione che ci ha permesso di scoprire la sua storia e il suo legame profondo con questa terra. Ecco cosa ci ha confidato, tra sogni e ambizioni da vero protagonista.

Abbiamo incontrato Alessandro Orrei, interprete di Mimmo in Mare Fuori, al BCT Festival di Benevento 2025, dove ha ricevuto il premio in quanto talento sannita. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alessandro Orrei si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: "Mimmo di Mare Fuori? Non potrei mai rinnegarlo"

In questa notizia si parla di: alessandro - orrei - festival - benevento

Orgoglio sannita al BCT! Domenica 29 giugno Ore 22:00 – Piazza Federico Torre, Benevento Tre storie, tre percorsi diversi, un unico filo conduttore: il talento. Valerio Vestoso, Alessandro Orrei e Angelo Spagnoletti, tre protagonisti del mondo del cinem Vai su Facebook

BCT Festival, Benevento è capitale del cinema e della tv; Società - Il successo del BCT Benevento Cinema Televisione. Il direttore artistico Antonio Frascadore: subito al lavoro per l'edizione n. 10; Mare Fuori: il cast della serie è atteso al Bct Festival di Benevento.

Alessandro Orrei si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: "Mimmo di Mare Fuori? Non potrei mai rinnegarlo" - Abbiamo incontrato Alessandro Orrei, interprete di Mimmo in Mare Fuori, al BCT Festival di Benevento 2025, dove ha ricevuto il premio in quanto talento sannita. Si legge su comingsoon.it

BCT Festival di Benevento 2025, Valerio Vestoso si racconta: dai primi mockumentary a Una Pezza di Lundini - Ecco cosa ci ha raccontato della sua carriera e del lungo viaggio dai primi mockumentary fino a diven ... Secondo msn.com