LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | un tandem francese al comando

Benvenuti alla diretta live del Tour de France 2025: un emozionante tandem francese al comando, con le sorprese che si susseguono sulle strade di questa tappa. Tra cambi di bicicletta, attacchi e strategie, il ritmo si fa sempre più intenso. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi riuscirà ad avere la meglio in questa sfida epica sui pedali. La corsa è appena cominciata!

15:50 Cambio di bicicletta per Arnaud De Lie(Lotto). 15:48 Filippo Ganna a colloquio con l'ammiraglia. 15:47 Sei chilometri al Mont Cassel (1.8km al 3.8%). 15:44 Il duo al comando vanta 27" sul gruppo. 15:42 Benjamin Thomas (Cofidis) ha raggiunto Matteo Vercher (Team TotalEnergies) in testa alla corsa. 15:40 Benjamin Thomas (Cofidis) si lancia all'inseguimento del connazionale. 15:38 Il prossimo ostacolo da affrontare è il Mont Cassel, quarta categoria di 1,8 chilometri al 3,8%. 15:36 Matteo Vercher (Team TotalEnergies) esce dal gruppo e prova a rilanciare la sua azione.

