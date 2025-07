Funerali di Diogo Jota la moglie in lacrime stretta alla bara | polemiche per Ronaldo assente

Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese morto a 28 anni insieme al fratello in un incidente stradale. La cerimonia si è svolta nella chiesa parrocchiale di Gondomar, a pochi chilometri dal centro di Porto, alla presenza di familiari e amici. Per tutte le persone che si erano radunate nella piazza, la funzione è stata trasmessa in diretta streaming. Tra i presenti l’agente del calciatore Jorge Mendes, il capitano del Manchester City Bernardo Silva, l’ex compagno di squadra nel Wolverhampton e nel Porto Ruben Neves (arrivato dagli Stati Uniti con un jet privato dopo la partita con l’Al Hilal nell’ambito del Mondiale per club), l’ex allenatore del Milan Sergio Conceicao e la delegazione del Liverpool al completo, entrata con due corone di fiori a forma di magliette con i numeri 20 (per Diogo) e 30 (per il fratello). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Funerali di Diogo Jota, la moglie in lacrime stretta alla bara: polemiche per Ronaldo assente

