Si può entrare a Wimbledon senza biglietto? Sì ma a una condizione

Se pensate che entrare a Wimbledon sia solo una questione di biglietto, vi sbagliate di grosso. La vera sfida è "The Queue": una lunga e snervante fila che si forma all'alba, dove i tifosi più determinati si giocano il sogno di assistere a uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Ma come funziona questa prova di forza? Scopriamolo insieme...

Chiunque potenzialmente può assistere a un match sui campi di Wimbledon, anche senza biglietto. No, non è uno scherzo, ma c'è una vera e propria "prova di forza" da superare. La chiamano "The Queue" ("la coda"), una lunghissima fila di persone che si crea a partire dalle prime luci dell'alba nella speranza di poter strappare un ingresso. Alcuni ci riescono, altri no, nonostante ore e ore di attesa sotto sole e pioggia. Ecco come funziona quella che negli anni è diventata una vera e propria tradizione all'interno dell'All England Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Si può entrare a Wimbledon senza biglietto? Sì, ma a una condizione...

