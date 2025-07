Fremantle completa l' acquisizione di Lux Vide | Luca Bernabei lascia il ruolo di CEO

Fremantle conclude con successo l'acquisizione di Lux Vide, consolidando la propria presenza nel settore della produzione televisiva. Dopo tre anni di collaborazione e crescita, Luca Bernabei lascia il ruolo di CEO, segnando un nuovo capitolo per la società , famosa per serie di grande successo come I Medici, Diavoli e Doc. L'addio di Bernabei apre le porte a nuove sfide e opportunità per entrambe le realtà , pronte a innovare ancora di più nel panorama televisivo internazionale.

Il manager ha lasciato il prestigioso incarico alla guida della società appena acquisita, tre anni dopo il passaggio del 70% della società . Luca Bernabei ha lasciato la carica di amministratore delegato di Lux Vide, casa di produzione di proprietà di Fremantle, e nota per serie come I Medici, Diavoli e Doc con Luca Argentero. Bernabei lascia Fremantle tre anni dopo che la società aveva acquisito una quota del 70% della compagnia fondata nel 1992 dal padre Ettore Bernabei. Fremantle ha completato l'acquisizione del 100% di Lux Vide, dopo anni concentrati sui mercati internazionali e americani. L'acquisizione di Lux Vide e l'uscita di Luca Bernabei Attraverso un comunicato, Fremantle ha annunciato il nuovo consiglio di amministrazione di Lux Vide. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fremantle completa l'acquisizione di Lux Vide: Luca Bernabei lascia il ruolo di CEO

