Vlahovic Roma sullo sfondo | la Juve vuole venderlo ma Dusan pensa al 2026 E se fosse un’occasione?

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto: la Juventus punta a cederlo, ma lui guarda oltre il 2026, considerando un'occasione da non perdere. Con un contratto fino a quella data e uno stipendio imponente, il centravanti serbo si trova al centro di un rebus che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel suo percorso. La domanda cruciale è: sarà questa la sua grande chance di rinascita o il preludio a un'addio?

Il destino di Dusan Vlahovic è diventato un rebus sempre più complicato. Il centravanti serbo, ormai fuori dal progetto tecnico della Juventus, continua a rifiutare le soluzioni proposte dalla dirigenza bianconera, che nel frattempo è al lavoro per alleggerire il monte ingaggi e rivoluzionare il reparto offensivo. Contratto fino al 2026 e stipendio da 12 milioni netti: numeri che stonano con il nuovo corso targato Comolli, orientato su sostenibilità, plusvalenze e funzionalità tattica. Eppure, a fronte di queste cifre, il giocatore continua a ribadire una volontà precisa: restare fino alla scadenza, poi andare via a parametro zero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it