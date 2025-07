VIDEO Kroos | Nel calcio non esistono poveri Ma si gioca troppo e…

Dopo il ritiro, Toni Kroos si svela sul calcio di oggi: tra calendari sempre più pieni e nuovi tornei come il Mondiale per Club, ci ricorda che nel football non esistono poveri, solo un gioco troppo spesso sovraccarico. Scopri le sue parole e riflessioni in questo coinvolgente video.

Un anno dopo il suo ritiro, Toni Kroos ha espresso la sua opinione sul calcio attuale, fatto di calendari sempre più fitti e nuovi tornei, come il Mondiale per Club. Ecco il video. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Kroos: “Nel calcio non esistono poveri. Ma si gioca troppo e…”

Kroos: "Nel calcio non ci sono poveri. Oggi si gioca troppo e manca la qualità" - Toni Kroos, leggenda del calcio e ora testimone di un sport in evoluzione, riflette sul panorama calcistico odierno.

