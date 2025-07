Villa Pamphili Francis Kaufmann aveva chiesto 10 mila dollari per un altro film | spuntano le mail inedite

Prima del tragico duplice omicidio di Villa Pamphili, emergono nuove indiscrezioni: mail inedite rivelano che Francis Kaufmann aveva chiesto 10 mila dollari per finanziare un altro progetto cinematografico. Un dettaglio che getta nuova luce sulla vicenda, sollevando interrogativi sul suo stato d'animo e sulle motivazioni dietro ai fatti. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste rivelazioni sorprendenti.

Poco prima del duplice omicidio di Villa Pamphili Francis Kaufmann avrebbe tentato di chiedere un finanziamento per un altro film: l'indiscrezione.

