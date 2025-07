Walker riparte dall' Inghilterra | ufficiale l' acquisto da parte del Burnley

Un sorriso sulle labbra e una determinazione incrollabile: Kyle Walker torna in Premier League, questa volta indossando la maglia del Burnley. A 35 anni, l'esperto difensore sceglie di rilanciarsi nel calcio che conta, dando un segnale forte al mondo dello sport. La sua esperienza e il suo spirito competitivo saranno il motore per affrontare questa nuova avventura, che potrebbe essere anche l'ultima grande sfida della sua straordinaria carriera.

Burnley, 5 luglio 2025 – Kyle Walker non è più un giovanotto, ma, nonostante ciò, non ha alcuna voglia di darsi per vinto e di approdare in campionati minori. Per questo, alla tenera età di 35 anni, ha scelto di ripartire dall'Inghilterra, forse per l'ultima grande chance della sua carriera calcistica. È ufficiale il suo arrivo al Burnley, squadra che è recentemente tornata in Premier League. Nella scorsa stagione, infatti, i “Turfites” hanno chiuso al secondo posto in classifica dietro il Leeds con ben 100 punti conquistati: questo ha fatto sì che Scott Parker e i suoi centrassero nuovamente la promozione in Premier League dopo solo un anno dalla retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Walker riparte dall'Inghilterra: ufficiale l'acquisto da parte del Burnley

In questa notizia si parla di: burnley - walker - inghilterra - ufficiale

Ex Milan, Walker torna in Premier. Romano: “Biennale con il Burnley” - Dopo un periodo in Italia, Kyle Walker torna a calcare i campi della Premier League, questa volta con il Burnley.

Calciomercato estero, Walker resta in Inghilterra! Dopo la fine del prestito al Milan, pronto per l’avventura al Burnley Vai su X

Il Milan non ha puntato su Kyle Walker... e forse ci ha visto giusto. L'inglese si è trasferito al Burnley e diventerà definitivamente un loro giocatore solo se farà il 70 per cento delle presenze e se la squadra otterrà la salvezza. Non proprio la fila. Vai su Facebook

Walker riparte dall'Inghilterra: ufficiale l'acquisto da parte del Burnley; Ex Milan, Walker al Burnley: accordo con il Manchester City, i dettagli; Kyle Walker completes move to Burnley.

Walker riparte dall'Inghilterra: ufficiale l'acquisto da parte del Burnley - Burnley, 5 luglio 2025 – Kyle Walker non è più un giovanotto, ma, nonostante ciò, non ha alcuna voglia di darsi per vinto e di approdare in campionati minori. Riporta msn.com

Kyle Walker ritorna in Premier: ufficiale il passaggio al Burnley - Attraverso un comunicato ufficiale, il Burnley ha reso noto l'ingaggio di Kyle Walker, difensore passato anche dal Milan, da gennaio e giugno ... Come scrive europacalcio.it