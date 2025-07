Maltempo flagella la Lombardia Record di pioggia in provincia di Como disagi all’aeroporto di Orio al Serio

Il maltempo flagella la Lombardia, con intense piogge che hanno raggiunto record storici in provincia di Como, dove sono caduti 70mm in sole sei ore. Tra rovesci e temporali, questa ondata di maltempo sta causando disagi all'aeroporto di Orio al Serio e nei settori prealpini e dell’alta pianura. La situazione richiede attenzione: ecco cosa sapere per restare aggiornati e mettere in sicurezza te e la tua famiglia.

(Adnkronos) – Rovesci e temporali di forte intensità hanno colpito in mattinata la Lombardia. Record in provincia di Como, dove sono precipitati 70mm di pioggia nelle ultime sei ore. I rovesci hanno interessato principalmente i settori prealpini e dell'alta pianura, da ovest verso est. Forti precipitazioni anche in provincia di Varese (67mm); Bergamo (60mm) e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

