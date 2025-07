LIVE Cobolli-Mensik 6-2 6-4 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | romano in ottavi dominando è in top20!

Il talento e la determinazione di Flavio Cobolli si sono finalmente materializzati in una storica qualificazione agli ottavi di finale a Wimbledon 2025, un traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera. Con una prestazione impeccabile e una concentrazione da vero campione, Cobolli ha superato avversari di livello, dimostrando di essere pronto a fare la storia del tennis italiano. Restate con noi per scoprire le prossime imprese di questo giovane promettente!

16:01 Statistiche impetuose per Mensik, che ha scagliato sì undici ace ma anche sette doppi falli. Cobolli chiude con 9 ace e un solo doppio errore, ma una strepitosa percentuale in battuta 74% con la prima e 69% con la seconda. Il rivale conquista appena il 65% con la prima ma un 38% con la seconda. 16:00 Prestazione perfetta! Partita dominata dal primo all'ultimo quindici. Clamoroso Cobolli! Giunge, irrompe, breccia nei primi 20 giocatori del mondo.