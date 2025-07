Ci sono 290 koala in città e fino a oggi nessuno li aveva visti | la scopertà a Newcastle

In un sorprendente ritrovamento a Newcastle, 290 koala sono stati scoperti in città, una popolazione finora sconosciuta e invisibile all’occhio umano. Questa scoperta, frutto di una ricerca scientifica, dimostra quanto siano sorprendenti le capacità di adattamento di questi marsupiali. La presenza di così tanti esemplari vicino a un’area urbana apre nuove prospettive sulla conservazione e sulla convivenza tra uomo e natura. La loro incredibile sopravvivenza ci invita a riflettere sull’importanza di proteggere questi enigmatici abitanti del nostro pianeta.

Ci sono dei koala in città, precisamente a Newcastle. Si tratta addirittura di una popolazione sconosciuta, 290 esemplari che non si erano mai fatti vedere dall’uomo e che ora sono stati scoperti per via di una ricerca scientifica. “La popolazione di koala a Sugarloaf sembra essere segreta, nonostante si trovi nelle immediate vicinanze di Newcastle. Sono passati inosservati a dimostrazione del fatto che i koala possono sopravvivere, e persino prosperare, nelle aree periurbane. Questi habitat marginali necessitano di protezione e monitoraggio tanto quanto le riserve incontaminate”, le parole del dottor Ryan Witt, ricercatore dell’ Università di Newcastle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ci sono 290 koala in città e fino a oggi nessuno li aveva visti: la scopertà a Newcastle

Tra gli alberi ai margini di una città come Newcastle si nasconde una popolazione di koala che per anni è rimasta invisibile agli occhi umani

