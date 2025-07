Julian McMahon | i colleghi di Streghe e I Fantastici 4 ricordano l' attore scomparso prematuramente

Una perdita che ha scosso il mondo dello spettacolo, dove Julian McMahon lasciato un segno indelebile. Ricordato con affetto da colleghi e fan, l’attore di “Streghe” e “I Fantastici 4” si è spento a soli 56 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua carriera brillante e il suo spirito rimarranno vivi nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Alyssa Milano, Ioan Gruffudd e Holly Marie Combs hanno dedicato un pensiero al collega morto a soli 56 anni dopo una lunga malattia. Julian McMahon è scomparso il 2 luglio a causa di un cancro all'età di 56 anni e diversi colleghi delle serie e dei film nei quali ha lavorato lo hanno ricordato tramite dichiarazioni e post sui social. Da Alyssa Milano a Rose McGowan, da Ioan Gruffudd a Holly Marie Combs, tante co-star di McMahon hanno ricordato l'amico e il collega in show come Streghe e I Fantastici 4. Il ricordo dei colleghi di Julian McMahon "Julian McMahon era magia. Quel sorriso. Quella risata.

