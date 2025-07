Il punto chiave dell' incidente probatorio su Garlasco cosa svela il legale | Non è la spazzatura ma…

L'incidente probatorio di Garlasco svela nuovi aspetti sulla vicenda, andando oltre la semplice spazzatura. L'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha analizzato profondamente questa fase, sottolineando come possa offrire elementi decisivi per comprendere meglio il caso. Ma qual è il vero punto chiave di questa procedura? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio può cambiare le sorti di una vicenda così complessa.

L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è intervenuto nel corso dello Speciale Garlasco, andato in onda sul Canale 122 – Fatti di Nera, per commentare gli sviluppi legati all'incidente probatorio disposto nell'ambito della riapertura delle indagini. "Per quanto riguarda l'incidente probatorio – ha esordito – io ho sempre sostenuto che si tratta di una fase che, pur rientrando nella prassi tradizionale, presenta alcuni elementi di particolare interesse. Ritengo che il vero fulcro di questo incidente probatorio non sia rappresentato dalla cosiddetta ‘spazzatura', ma dalla presenza, dalla comparabilità e dalla tracciabilità dell'eventuale DNA rinvenuto sulle dita di Chiara". 🔗 Leggi su Iltempo.it