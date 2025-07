Valditara | ipotesi estendere il 4+2 con un anno di università

Il sistema formativo italiano potrebbe presto subire una svolta: si pensa di estendere il modello 4+2, attualmente dedicato all'istruzione tecnico-professionale, includendo un ulteriore anno di università. Questa proposta, ancora in fase di valutazione, mira a creare sinergie tra università e ITS, offrendo percorsi più flessibili e qualificanti. Un passo importante verso un sistema educativo più integrato e competitivo, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Manduria, 5 lug. (askanews) - "Stiamo ragionando su come estendere ulteriormente il sistema 4+2, che attualmente ovviamente si riferisce all'istruzione tecnico-professionale, cioè quattro anni di istituto tecnico o professionale e due di ITS, aggiungendo un anno di università e quindi, previo accordo di una università con ITS, il tutto ovviamente su base volontaria, e previa la costruzione di un percorso di intesa fra università e ITS, il riconoscimento del biennio dell'ITS così come concordato equivalente ai primi due anni di università: per cui sostanzialmente basterebbe poi un anno finale di università per ottenere la laurea triennale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net