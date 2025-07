prato al via le visite guidate in inglese a palazzo pretorio

Prato si apre al mondo con il nuovo ciclo di visite guidate in inglese, Explore Pretorio!, che invita i visitatori internazionali a scoprire le meraviglie di Palazzo Pretorio. Ogni lunedì di luglio alle ore 15, un’esperienza coinvolgente e culturale arricchirà le vostre vacanze estive, facilitando l’accesso e la comprensione del patrimonio artistico locale. Il ciclo di visite è pensato per rendere ancora più speciale la vostra visita, offrendo un’immersione unica nella storia e nell’arte pratese.

Prato, 5 luglio 2025 – Al museo di Palazzo Pretorio prende il via Explore Pretorio!, una nuova iniziativa rivolta ai visitatori internazionali: un ciclo di visite guidate in lingua inglese. Le visite guidate sono in programma ogni lunedì di luglio (il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio) alle ore 15. L’iniziativa viene incontro ai tanti visitatori internazionali che ogni anno affollano le sale del museo, il 34% del totale nei mesi estivi. Il ciclo di visite guidate in lingua inglese accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo che attraversa otto secoli di arte, storia e cultura, alla scoperta della storia del palazzo, che si erge dal XIII secolo nel cuore della città , e dei gioielli di inestimabile valore della collezione permanente, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d'altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora, con un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Jacques Lipchitz, Ives Klein e Michelangelo Pistoletto; tutte opere legate alla storia di Prato, che ne raccontano le vicende da punti di vista diversi e affascinanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it