LIVE Sonego-Nakashima 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia la caccia agli ottavi di finale

Il match tra Sonego e Nakashima a Wimbledon 2025 si infiamma, portando gli spettatori alla soglia degli ottavi di finale. La tensione cresce ad ogni punto, con scambi mozzafiato e strategie brillanti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivi l'emozione di questa sfida epica, perché il risultato potrebbe riscrivere le sorti del torneo. Clicca qui per non perdere nemmeno un istante dell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco Sonego: prima ad uscire vincente. 40-0 Ancora prima e palla corta per Sonego. Nakashima arriva sulla palla ma non trova il campo con il recupero. 30-0 Bellissima smorzata in uscita dal servizio di Sonego. Nakashima arriva sulla palla, ma non può rigiocarla anche grazie al taglio esterno 15-0 Prima in slice ad uscire vincente. 1-1 Gioco Nakashima: si ferma in rete il back difensivo di Sonego. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto inside-in di Nakashima. 30-15 Prima slice ad uscire e rovescio incrociato dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia la caccia agli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: sonego - nakashima - diretta - wimbledon

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon - X Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

