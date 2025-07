Canoa velocità Riccardo Caporuscio d’argento nel C1 1000 agli Europei J U23 Bene diversi azzurrini

il podio italiano il giovane Marco Rossi, che conquista il bronzo con un tempo di 4:09.300. La prima giornata di gare si apre con risultati promettenti per l’Italia, attesa a competere con determinazione e passione in questa importante vetrina internazionale della canoa velocità. Con questi brillanti inizi, gli azzurrini consolidano la loro presenza e alimentano le speranze di ulteriori successi nelle prossime manche.

Proseguono gli Europei JU23 di canoa velocità a Pitesti, in Romania: nella prima giornata dedicata alle finali, tutte sulla distanza dei 1000 metri, arriva la prima medaglia per l’Italia, per merito di Riccardo Caporuscio, che conquista l’ argento nel C1 Junior maschile. Nel C1 Junior maschile Riccardo Caporuscio (Fiamme Oro) chiude secondo in 4:07.485, battuto soltanto dal magiaro Zsombor Marenec-Dozsa, vittorioso in 4:01.965, mentre completa il podio il ceco Martin Novacek, terzo con il crono di 4:08.920. Nel K1 Junior femminile termina ai piedi del podio Sofia Zucca (CMM Nazario Sauro), quarta con il tempo di 4:09. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Riccardo Caporuscio d’argento nel C1 1000 agli Europei J/U23. Bene diversi azzurrini

