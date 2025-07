AEW | Il caldo in Texas desta preoccupazioni in vista di All In

Il caldo torrido del Texas si fa sentire, sollevando qualche preoccupazione in vista di All In, l’evento più atteso dell’anno per la AEW. Con le temperature estive di Arlington che sfiorano livelli estremi, i wrestler si preparano ad affrontare non solo avversari sul ring, ma anche le insidie di un clima implacabile. La sfida diventa ancora più ardua: riusciranno a mantenere alta la loro energia e concentrazione?

La AEW si prepara per il suo evento più importante dell'anno negli Stati Uniti, ma le temperature estive del Texas potrebbero rappresentare un avversario inaspettato per i wrestler questo sabato. Le preoccupazioni sul clima estremo di Arlington. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha espresso serie preoccupazioni per le condizioni climatiche che i wrestler della AEW dovranno affrontare questo sabato 6 luglio al Globe Life Field di Arlington, Texas. Il veterano giornalista, che ha vissuto personalmente in Texas, conosce bene i rischi legati al caldo estremo della regione. "Voglio sottolineare una cosa del sabato di cui nessuno sta parlando: saranno in Texas.

