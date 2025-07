Tragedia in Valle d’Aosta | aliante precipita a Vetan muore il pilota

Tragedia in Valle d’Aosta: un aliante precipita a Vetan, mietendo una vittima tra i piloti. L’incidente, avvenuto sopra Saint-Nicolas, ha scosso la comunità locale e richiede una riflessione sull’importanza della sicurezza in montagna. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Segui gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda e resta con noi per scoprire tutte le notizie.

L'incidente aereo è avvenuto sopra Saint-Nicolas. Inutili i soccorsi in elicottero. Un aliante è precipitato oggi, sabato 5 luglio, nella zona di Vetan, località montana situata sopra Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. Il pilota è deceduto nell'impatto. Soccorsi immediati ma vani. L'intervento dei soccorsi è scattato rapidamente intorno alle ore 14, quando un elicottero del Soccorso Alpino ha raggiunto la zona insieme alla squadra taglio dei vigili del fuoco e al Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Entrèves-Courmayeur. Indagini in corso sulla dinamica. Le operazioni di riconoscimento della vittima e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono attualmente in corso e affidati al personale specializzato del Sagf.

Valle d'Aosta: precipita aliante a Vetan, morto pilota - Tragedia in Valle d'Aosta: un aliante è precipitato a Vetan, causando la morte del pilota. L'incidente, avvenuto intorno alle 14 tra Becca France e Fallère, ha visto intervenire immediatamente i soccorsi alpini e i vigili del fuoco.

