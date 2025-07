Cassiera picchiata per un centesimo di resto | ferita al volto da una cliente in un negozio di Taranto

Una scena di incredibile tensione scuote il cuore di Taranto: una cassiera, vittima di un’aggressione brutale da parte di una cliente esasperata, è stata colpita al volto con un oggetto metallico per un centesimo di resto. Un episodio che rischia di cambiare per sempre la percezione della sicurezza nei piccoli negozi cittadini. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e le reazioni della comunità.

Una cassiera è stata colpita al volto con un oggetto metallico da una cliente in evidente stato di agitazione, dopo che quest’ultima aveva preteso il centesimo mancante su un acquisto da 4,99 euro per un sacchetto di carbonella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cassiera aggredita per non aver dato il resto di un centesimo